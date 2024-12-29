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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 116,45 gram metamfetamin ve diğer suç unsurları ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirildi. Ekipler, E.Ö. (21) ve M.T.D. (22) isimli şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerinde yaptığı aramalarda, satışa hazır halde toplam 116,45 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili E.Ö. ve M.T.D. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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