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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen polis operasyonunda, 2 bin 263 adet sentetik ecza ve 10 gram esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda B.T. (20) ve E.O. (19) isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 bin 263 adet sentetik ecza ve 10 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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