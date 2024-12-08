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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, S.B. ve E.K. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplamda 100 gram sentetik kannabinoid, 15 gram metamfetamin, 6,65 gram skunk ve uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde polis tarafından S.B. (36) ve E.K. (27) isimli şahısların üzerlerinde, bulundukları araçta ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda,100 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 5 parça halinde satışa hazır toplam 15 gram metamfetamin, 6,65 gram skunk, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili S.B. ve E.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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