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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.D. ve K.A. isimli iki kişi polis tarafından evlerinde yapılan operasyonda yakalandı. Evlerinde 60 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve çeşitli uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde polis uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen M.D. ve K.A.'nın evlerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 2 adet hassas terazi, 60 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ile uyuşturucu madde sarmada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili M.D. ve K.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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