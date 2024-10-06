Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde polis tarafından iki adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 940 gram esrar ve 12 kök Hint keneviri ele geçirilirken, E.B. (41) ve S.A. (45) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN