Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 940 gram esrar ve 12 kök Hint keneviri ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.
Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde polis tarafından iki adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 940 gram esrar ve 12 kök Hint keneviri ele geçirilirken, E.B. (41) ve S.A. (45) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN