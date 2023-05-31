Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da 861 adet sentetik uyuşturucu hap ve 55 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlkadım ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi ve Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde şüpheli 2 şahsın ev ve eklentileri ile iş yerinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 861 adet sentetik uyuşturucu hap, 55 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlandı. - SAMSUN