Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin adet sentetik ecza ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda şüpheliler üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili M.C.(21), M.D.(19), S.A.(21), Y.A.(16) ve S.D. (26) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN