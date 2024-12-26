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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin adet sentetik ecza ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Atakum ilçesinde gerçekleştirildi ve gözaltına alınan şüpheliler arasında 16 yaşında bir genç de bulunuyor.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin adet sentetik ecza ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda şüpheliler üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili M.C.(21), M.D.(19), S.A.(21), Y.A.(16) ve S.D. (26) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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