Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 74 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 74 adet sentetik ecza ile bir kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, İlkadım ilçesindeki bir ikamette arama yaptı.
Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 74 adet sentetik ecza ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada, 2 bin 74 adet sentetik ecza ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili A.M.A. (21) gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa