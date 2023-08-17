Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 72 Kapsül Sentetik Eczayla Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İstanbul'dan getirdiği 2 bin 72 kapsül sentetik eczayla yakalanan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.K'nin İstanbul'dan araçla Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği ve irtibatlı olduğu kişilere satışını yapacağı istihbaratını aldı. Kavak ilçesine bağlı Çakallı Mahallesi'nden itibaren takibe alınan şüphelinin otomobili Ankara-Samsun kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 2 bin 72 kapsül sentetik ecza, 7,65 milimetre çapında 2 ruhsatsız tabanca ve 18 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.