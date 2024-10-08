Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 576 Hapla Yakalanan Kadın Gözaltında

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 2 bin 576 adet uyuşturucu hapla yakalanan kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde Y.S. (34) adlı kadının uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Olayla ilgili belirlenen adrese operasyon düzenleyen narkotik polisi, Y.S.'nin ikametinde yapılan aramada 2 bin 576 adet sentetik ecza ele geçirdi. Y.S. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN