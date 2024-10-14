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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde yapılan operasyonda, bir kişi 2,5 kilo esrarla yakalandı. Şahsın evinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik malzemeler ile ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Samsun'da polis tarafından 2,5 kilo esrarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Y.'nin üst aramasında 2,23 gram esrar maddesi ele geçirdi. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde imal ve ticaretinde kullanılan büyük miktarda malzeme bulundu. Evde yapılan aramalarda 2 kilo 587 gram esrar, 160 gram esrar tohumu, 1 saksı içinde yetiştirilmiş esrar bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Politika Güvenlik 3-sayfa Ayvacık samsun Hukuk

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