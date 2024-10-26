Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 195 Gram Skank Ele Geçirildi

Samsun'da şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde B.A. (25) isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 195 gram skank, 0,20 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Şüpheli B.A., adli işlemler için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - SAMSUN