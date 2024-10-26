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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 195 Gram Skank Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 195 Gram Skank Ele Geçirildi
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Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında B.A.'nın evinde arama yaptı. 195 gram skank ve metamfetamin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde B.A. (25) isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 195 gram skank, 0,20 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Şüpheli B.A., adli işlemler için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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