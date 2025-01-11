Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1860 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda K.Y. isimli bir şahsın evinde ve üzerinde toplam 1860 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.
Samsun'da bir kişinin evine operasyon düzenleyen polis, bin 860 adet sentetik ecza ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda K.Y. (20) isimli şahsın üzerinde ve evinde arama yaptı. Yapılan aramada bin 680 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili K.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa