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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 184 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 184 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi
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Samsun'da narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda bir hafif ticari araçta 184 bin adet sentetik ecza uyuşturucu hap bulundu. 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Soruşturma sürüyor.

Samsun'da polis tarafında yapılan takip ve çalışma sonucu bir hafif ticari araçta yapılan aramada koliler içinde 184 bin adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bir hafif ticari araçta arama yaptı. Operasyonda, Y.E.D. (25), Y.K. (21), G.İ. (31) ve C.A. (21) olmak üzere 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Araçta ve şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 184 bin adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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