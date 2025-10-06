Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 183,8 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 183,8 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda, bir şahsın üzerinde ve evinin bodrumunda toplam 183,8 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir bölümü evin bodrumuna gizlenmiş 183,8 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, A.E. (30) isimli şahsın üzerinde 23,50 gram ve 23,80 gram olmak üzere toplam 47,3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliye ait evin bodrum katında yapılan aramada da kabloların arasına gizlenmiş halde 136,5 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi bulundu. Toplam 183,8 gram metamfetamin ve hassas teraziye el koyan ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan şüpheliyi gözaltına aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

3 milyon kişinin yaşadığı büyükşehrimizde durum vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı

12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.