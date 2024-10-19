Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 163 Ecstasy ve 81 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 163 adet ecstasy ve 81 adet sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım'da düzenlenen operasyonda, C.K.'nin(29) ikametinde yapılan aramada 163 adet ecstasy ve 81 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli C.K., gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - SAMSUN