Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Bin 800 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Güncelleme:
Samsun'da polis, bir kamyonette yaptığı aramada 16 bin 800 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirdi. İki şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından durdurulan bir kamyonette yapılan aramada poşetler içinde 16 bin 800 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi. E.B.Y. (23) ve A.A.B. (22) isimli şahısların kullandıkları araçlarda ve ikametlerinde yapılan aramalarda 16 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili E.B.Y. ve A.A.B., gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
