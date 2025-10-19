Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 153 Bin Hap Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir tırda yapılan aramalarda koliler içinde 153 bin 615 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alarak operasyon düzenledi. İlkadım ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada, araca gizlenmiş koliler içinde 153 bin 615 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak birlikte hareket ettikleri tespit edilen F.U. (53), D.Ç. (36), O.K. (20) ve T.K. (21) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN