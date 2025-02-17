Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 bin adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, S.B. (24), F.Ş. (27) ve A.B.A. (15) isimli şahısların bulunduğu araç ve ikametlerinde yapılan aramada 14 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.B. ve A.B.A. gözaltına alınırken, F.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN