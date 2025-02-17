Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 14 bin adet sentetik ecza ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan arama sonucu uyuşturucu maddelere ulaşıldı.
Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 bin adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, S.B. (24), F.Ş. (27) ve A.B.A. (15) isimli şahısların bulunduğu araç ve ikametlerinde yapılan aramada 14 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.B. ve A.B.A. gözaltına alınırken, F.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN