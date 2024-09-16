Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1248 Gram Esrar Ele Geçirildi

Samsun Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, ikamette yapılan aramada bin 248 gram esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı Beylerce Mahallesi'nde C.K.'ya ait ikametinde ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda bin 248,88 gram esrar maddesi, 5 kök kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAMSUN