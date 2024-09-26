Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1143 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da bir eve düzenlenen operasyonda bin 143 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin 143 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. - SAMSUN