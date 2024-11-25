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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Paket Metamfetamin Ele Geçirildi

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Samsun'da polisin takibi sonucu düzenlenen operasyonda 11 paket metamfetamin ile yakalanan B.Ç. tutuklandı.

Samsun'da polisin takibi sonucu satışa hazır 11 paket metamfetamin ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu B.Ç.'nin (36) ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 11 paket halinde satışa hazır toplam 194,77 gram metamfetamin ve 3 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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