Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Yakalandı

Samsun'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 10 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet ve şube müdürlükleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 654 gram bonzai, 463 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 0,92 gram metamfetamin ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 2'si uyuşturucu suçundan olmak üzere 4 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan toplam 10 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN