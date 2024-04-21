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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Yakalandı

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Samsun'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 654 gram bonzai, 463 adet sentetik ecza ve diğer suç unsurları ele geçirildi. 10 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 10 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet ve şube müdürlükleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 654 gram bonzai, 463 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 0,92 gram metamfetamin ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 2'si uyuşturucu suçundan olmak üzere 4 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan toplam 10 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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