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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen polis operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yapan iki kişi gözaltına alındı ve 10 bin 230 sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 10 bin 230 sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen B.A. (21) ve İ.S. (23) isimli şahısların ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 10 bin 230 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili B.A. ve İ.S. gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan B.A. ve İ.S. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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