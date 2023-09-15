Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Samsun'un Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 1 kişi tutuklandı.

Samsun'da Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde 4 farklı adrese jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, 3 ilçede yapılan operasyonda toplamda yaklaşık 300 gram esrar maddesi, yaklaşık 10 gr kenevir tohumu, hassas terazi ve cep telefonları ele geçirildi. Dikbıyık Jandarma Karakolu ve JASAT ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan şüpheli Y.Ç. gözaltına alındı. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklamaya sevk edilen şüpheli Y.Ç., Çarşamba Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN