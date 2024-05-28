Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 1 Adli Kontrol

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 1 kişi tutuklanırken, diğer kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda Ö.U (25) ve B.K.'yi(25) gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 2 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Samsun Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

 Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

 15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü

15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title