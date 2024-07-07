Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şahıs Yakalandı, Çok Sayıda Uyuşturucu Ele Geçirildi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da emniyet ekiplerince 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlükleri ekiplerinde yapılan çalışmalar sonucunda 427 adet sentetik ecza, 15 gram metamfetamin, 16 gram esrar, 15,07 gram sentetik kannabinoid, 2 kök Hint keneviri bitkisi, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet kurusıkı tabanca, 45 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 22 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Çalışma neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalanırken, 14 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - SAMSUN