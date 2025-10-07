Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 45 yaşındaki Ali B. tutuklandı. Aramalarda 32,58 gram metamfetamin ile birlikte 44 bin 850 TL, 60 euro ve 1 gram altın ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Gazipaşa Mahallesi'nde Ali B. (45) isimli şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 7 parça halinde 32,58 gram metamfetamin, 44 bin 850 TL, 60 euro ve 1 gram altın ele geçirildi. Ele geçirilen para ve altınların uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen Ali B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
