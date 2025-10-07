Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Gazipaşa Mahallesi'nde Ali B. (45) isimli şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 7 parça halinde 32,58 gram metamfetamin, 44 bin 850 TL, 60 euro ve 1 gram altın ele geçirildi. Ele geçirilen para ve altınların uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen Ali B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN