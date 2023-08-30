Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 13 kilo 253 gram esrar ve 42 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tutuklama ve adli kontrol kararları verildi.
Samsun'un Atakum ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taflan ve Yeşilyurt mahallelerinde şüphelendikleri M.T. ve R.K'yi takibe aldı.
Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde 13 kilo 253 gram esrar, 42 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. tutuklandı, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - 3. Sayfa