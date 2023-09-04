Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
Samsun'un Alaçam ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu içme aparatı, sentetik hap, metamfetamin ve esrar ele geçirildi.
Samsun'un Alaçam ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri aracı, Fatih Mahallesi Geyik Koşan mevkisinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, uyuşturucu içme aparatı, 7 adet sentetik hap, 1,19 gram metamfetamin, 13 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Araç sürücüsü S.T, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - 3. Sayfa