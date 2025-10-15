Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 830 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 830 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Samsun'da polisin takibi sonucu bir araçta yapılan aramada 1 kilo 830 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslar ve araca ait bilgileri belirleyerek planlı takibe başladı. Şüphelilerin kullanabileceği güzergahlar önceden değerlendirildi ve il genelinde güvenlik önlemleri alındı.

Araç tespit edildiğinde ekipler "dur" ihtarında bulundu ancak şüpheliler kaçmaya başladı. Atakum ilçesinde ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışan araç, Balaç Mahallesi'nde ekiplerin yolu kapatmasıyla durduruldu ve şahıslar etkisiz hale getirildi.

Araçta yapılan aramada 1 kilo 830 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin maddeyi il dışından temin ederek Samsun'da satışını planladıkları belirlendi.

Olayla ilgili araçta bulunan A.Ç. (30) ve T.T. (41) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

