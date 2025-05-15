Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 350 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 350 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, baza altında gizlenmiş 1 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler K.D. ve A.Ö. gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, evdeki baza altına gizlenmiş 1 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen K.D. (47) ve A.Ö. (40) isimli şahısları takibe aldı. Polis ekiplerinin şüphelilere ait adreslerde yaptığı aramalarda, baza altında gizlenmiş halde 1 kilo 350 gram metamfetamin bulundu.

Ayrıca yapılan aramalarda, 2 adet hassas terazi ve 141 adet sentetik ecza hap da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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