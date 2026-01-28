Haberler

İş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs gözaltına alındı

İş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, 118,72 gram metamfetamin ve 1,18 gram bonzai ele geçirilerek, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri tarafından R.G. (51) isimli şahsın bulunduğu iş yerine baskın yapıldı. Yapılan aramada 118,72 gram metamfetamin, 1,18 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.G., polisteki sorgulaması sonrası bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli

Yeşil pasaport talebi büyüyor: Bize de kesinlikle verilmeli
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti

100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
İsmi Fenerbahçe ile anılan Kolo Muani trafik kazası geçirdi

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız isim ölümden döndü
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil