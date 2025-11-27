Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 235 gram metamfetamin, 126 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 235 gram metamfetamin, 126 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa