Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 235 gram metamfetamin, 126 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. - SAMSUN