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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 34 yaşındaki T.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramada 166 ecstasy uyuşturucu hap ve 266 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu T.S. (34) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada 166 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 266 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili T.S. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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