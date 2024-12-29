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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 33 yaşındaki M.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Aramalarda 1 tabanca, metamfetamin ve uyuşturucu ticaretine yönelik malzemeler ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinin Sarıcalı Mahallesi'nde polis tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan M.Y. (33) isimli şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 46 adet tabanca mermisi, 87,75 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin 600 TL ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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