Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde H.A. (46) isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 170 gram esrar, 4,15 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca yapılan araştırmada gözaltına alınan H.A.'nın "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN