Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 46 yaşındaki H.A. isimli şahıs gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramalarda 170 gram esrar, 4,15 gram metamfetamin ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde H.A. (46) isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 170 gram esrar, 4,15 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca yapılan araştırmada gözaltına alınan H.A.'nın "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN