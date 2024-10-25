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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun Kavak ilçesinde jandarma ekipleri, yapılan operasyon sonucunda 3 kilo 260 gram kubar esrar, 1,541 adet sentetik ecza hapı ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu Kazancı Mahallesi'nde ikamet eden Y.Ç.'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı, Çakallı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 3 kilo 260 gram kubar esrar maddesi, bin 541 adet sentetik ecza hap, 15 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olay ile Y.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Jandarma 3-sayfa samsun Yaşam Kavak Hukuk Suç

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