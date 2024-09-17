Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, E.T. (44) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde, şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 1 kilo 19 gram kubar esrar, 29 gram metamfetamin, 50 adet sentetik ecza hapı, 2 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden dolayı elde edildiği değerlendirilen 7 bin 400 TL para ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olay ile ilgili E.T. isimli şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN