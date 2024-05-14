Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. isimli şahsın işyerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınan Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu şahsın işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 25 gram kubar esrar, 25 adet sentetik ecza hapı, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 2 bin 260 adet doldurulmuş makaron, 24 adet elektronik sigara likidi, 550 adet gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN