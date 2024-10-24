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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.750 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

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Samsun'da yapılan operasyonda, bin 750 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, bir pompalı tüfek ve 21 bin 600 TL nakit parayla yakalanan A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bin 750 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da ikametinde bin 750 adet sentetik ecza uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.K.'nin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin 750 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 21 bin 600 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.750 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Cezaevi 3-sayfa Sağlık Samsun Hukuk Suç

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