Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.4 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.4 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Narkotik ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şahısların üzerine gitti.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 1 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şahsın bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 1 kilo 400 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ö. (45), Y.K. (43) ve K.Ç. (51) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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