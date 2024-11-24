Samsun'da Uyuşturucu Operasyonlarında İki Kişi Tutuklandı

Samsun'da polis tatafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda adlliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan takip ve çalışma sonucu 2 ayrı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan E.B.A. ve Y.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN