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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: İki Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: İki Şahıs Tutuklandı
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Samsun'da narkotik dedektör köpeği Çakır'ın yardımıyla yapılan iki ayrı operasyonda toplamda 1 kilo metamfetamin ve 703 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıslar mahkemece tutuklandı.

Samsun'da narkotik dedektör köpeği Çakır ile aracında yapılan aramada kaputun içinde 1 kilo metamfetamin ile yakalanan şahıs ile başka bir operasyonda aracında yapılan aramada 703 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesinde K.U.'nun (49) aracında ve üzerinde arama yaptı. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeği Çakır'ın da desteğiyle yapılan aramada 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili K.U. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir başka uyuşturucu operasyonunda Atakum ilçesinde K.K.'nin aracında ve evinde arama yaptı. Yapılan aramada, kutular içinde 703 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili K.K. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika Narkotik 3-sayfa samsun Hukuk Suç

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