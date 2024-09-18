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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: İki Şahıs Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: İki Şahıs Gözaltında
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Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında iki şahıs gözaltına alındı. Çarşamba'da S.C. (62) şahsın evinde 71 kök kenevir ve 3.855 gram kubar esrar ele geçirilirken, Terme'de N.Ç. (63) şahsın evinde 4 kök kenevir, 5 gram toz esrar, 200 gram kubar esrar ve bir kurusıkı tabanca bulundu.

Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçelerinde jandarma ekiplerince 2 ayrı operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, S.C. (62) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde, şahsın evinde yapılan aramada, 71 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo 855 gram kubar esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili şahıs gözaltına alındı.

Terme ilçesinde ise N.Ç. (63) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde, şahsın evinde yapılan aramada; 4 kök kenevir bitkisi, 5 gram toz esrar maddesi, 200 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet kurusıkı tabanca ile şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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