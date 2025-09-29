Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 8 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da 3 ilçede polis tarafından düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar kapsamında İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, İlkadım ilçesinde G.G. (28), A.Y. (21), T.B. (22) ve G.A. (24) isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 bin 730 adet sentetik ecza ile 2,82 gram metamfetamin ele geçirildi. Canik ilçesinde H.G. (25) ve O.T.'nin (22) ikametlerinde yapılan operasyonda 7 bin 331 adet sentetik ecza hap ve 1 adet ruhsatsız tüfek bulundu. Her iki şüpheli gözaltına alındı. Atakum ilçesinde S.D. (27) isimli şahsın üzerinde satışa hazır şekilde paketlenmiş 8,67 gram metamfetamin ile 1 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Aynı kişinin ikametinde yapılan aramada 1 adet hassas teraziye de el konuldu. Şüpheli gözaltına alındı. Yine Atakum'da A.Y.G.'nin (32) üzerinde yapılan kontrolde 120 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ele geçirildi. Şüpheli emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan toplam 8 şüpheli sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN