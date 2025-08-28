Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, E.Y. (37), E.Y. (41) ve M.T. (50) isimli şahısların kullandığı ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 3 bin 194 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik polisi, İlkadım ilçesinde O.G. (27) isimli şahsın ikametine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramalarda 255,95 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. O.G. gözaltına alındı.

Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda ise İ.P. (23) isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda bin 254 adet sentetik ecza ele geçirildi. O.G. polis tarafından gözaltına alındı. - SAMSUN