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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yüksek miktarda metamfetamin ve ecstasy hap ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde durdurulan bir araçta arama yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 paket halinde 1 kilo 298 gram metamfetamin, 3 bin 430 adet ecstasy hap ve 22 gram fubinaca maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan H.Ç. (23) ve İ.E. (21) gözaltına alındı.

Narkotik polisi, İlkadım ilçesinde şüphe üzerine takibe aldıkları A.A. (15), M.K. (24) ve Y.N.D.'nin (18) üst, araç ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 1343 adet ecstasy hap ve 24 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

2 ayrı operasyon ile ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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