Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 3 Gözaltı

Samsun narkotik ekipleri Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlk operasyonda V.S. (32) ve R.A. (38) isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 21 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıslar ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Devam eden operasyonda ise O.K. (46) isimli şahsın iş yeri, ikameti ve aracında yapılan aramalarda 108,76 gram metamfetamin, 19,71 gram esrar, 80,85 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

İki operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN