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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 2 Gözaltı
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Samsun'un Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen maddeler arasında sentetik ecza ve ruhsatsız tabancalar bulunuyor.

Samsun'un Canik ve İlkadım ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri. Canik ilçesinde bir iş yeri ve ikamette arama yaptı. Yapılan aramalarda, 18 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında Y.İ. (31) isimli şahıs gözaltına alındı.

Narkotik polisi, İlkadım ilçesinde yaptığı takip ve çalışmada, 4 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 3 bin 920 adet sentetik ecza, 24 gram sentetik kannabinoid, 1,65 gram metamfetamin ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili uyuşturucu ticaretinden 1 kişi gözaltına alındı. İki ayrı operasyon ile ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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